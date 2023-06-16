Воронежцы почтут память погибших в Великой Отечественной возложениями венков и концертами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы почтут погибших в войне в День памяти и скорби. 21 июня в 21.00 на Чижовском плацдарме пройдет Всероссийская акция «Завтра была война».

22 июня с 10 утра ко всем воинским захоронениям и мемориалам возложат венки и цветы. На площади Победы пройдет торжественная церемония.

В 11.00 в городском дворце культуры запланирован театрализованный концерт «Эхо прошедшей войны», приуроченный ко Дню памяти и скорби.

В 12.15 жители Воронежской области присоединятся к общероссийской акции «Минута молчания» (в это время прервется радио- и телевещание, в телеэфире будет размещена заставка, напоминающая о Дне памяти и скорби) – в транспорте, торговых центрах, на рынках и по уличному радио будут транслироваться аудиозаписи известного диктора Игоря Кириллова.

Также воронежцы могут принять участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Она пройдет в онлайн-формате - зажечь виртуальные свечи можно на сайте деньпамяти.рф.

На улице Театральной у памятного знака жертвам бомбардировки в саду Пионеров 13 июня 1942 года пройдет тематическая встреча.

В библиотеках сделают тематические выставки, в пришкольных лагерях и домах культуры пройдут уроки мужества, конкурсы чтецов, патриотические часы и показы фильмов о войне.

В Кольцовском сквере в 17.00 пройдет бесплатный концерт мужского хора ART’o’dox.