В ночь с 17 на 18 июня воронежских водителей проверят на трезвость

Госавтоинспекция предупредила воронежцев об акции «Стоп! Контроль!». В ночь с 17 на 18 июня сотрудники ГИБДД устроят массовую проверку водителей на состояние опьянения.

- Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным (несоответствующим обстановке) ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.