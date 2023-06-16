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НовостиОбщество16 июня 2023 16:09

В ночь с 17 на 18 июня воронежских водителей проверят на трезвость

В городе пройдут массовые проверки автомобилистов
Ярослав ИВАНОВ

Госавтоинспекция предупредила воронежцев об акции «Стоп! Контроль!». В ночь с 17 на 18 июня сотрудники ГИБДД устроят массовую проверку водителей на состояние опьянения.

- Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным (несоответствующим обстановке) ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.