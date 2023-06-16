Под Воронежем обнаружили труп младенца

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в Поворинском районе. Ребенка нашли мертвым в селе Октябрьское 15 июня. На трупе заметны телесные повреждения, поэтому дело завели по статье "убийство".

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Сотрудники регионального СК России и уголовного розыска полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.