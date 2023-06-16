Воронежца будут судить за незаконный ввоз BMW X5 в Россию

фото Воронежской таможни

Сотрудники Воронежской таможни передали в суд уголовное дело 59-летнего мужчины, который незаконно ввез на территорию России дорогостоящий автомобиль.

- BMW X5 был ввезен в Россию из Абхазии под видом транспортного средства международной перевозки. Сотрудниками таможни установлено, что автомобиль использовался на территории России в личных целях. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2,3 млн рублей. Это послужило основанием для изъятия автомобиля и возбуждения уголовного дела, - сообщил заместитель начальника Воронежской таможни Николай Демкин.

По данным регионального отделения таможенной службы, с начала 2023 года по факту незаконного ввоза автомобилей на территорию России сотрудники Воронежской таможни возбудили два уголовных дела. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 4 млн рублей. В настоящее время оба дела направлены в суд.