Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2023 14:02

Воронежца будут судить за незаконный ввоз BMW X5 в Россию

Мужчина уклонился от уплаты 2,3 млн рублей таможенных платежей
Ярослав ИВАНОВ
фото Воронежской таможни

фото Воронежской таможни

Сотрудники Воронежской таможни передали в суд уголовное дело 59-летнего мужчины, который незаконно ввез на территорию России дорогостоящий автомобиль.

- BMW X5 был ввезен в Россию из Абхазии под видом транспортного средства международной перевозки. Сотрудниками таможни установлено, что автомобиль использовался на территории России в личных целях. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2,3 млн рублей. Это послужило основанием для изъятия автомобиля и возбуждения уголовного дела, - сообщил заместитель начальника Воронежской таможни Николай Демкин.

По данным регионального отделения таможенной службы, с начала 2023 года по факту незаконного ввоза автомобилей на территорию России сотрудники Воронежской таможни возбудили два уголовных дела. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 4 млн рублей. В настоящее время оба дела направлены в суд.