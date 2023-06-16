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НовостиПроисшествия16 июня 2023 13:34

Житель Воронежской области лишился 10 тыс рублей, пытаясь купить автостекла через интернет

Но мошенника удалось вычислить
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские оперативники задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Жертвой афериста стал 34-летний житель Рамонского района. Мужчина заинтересовался в интернете объявлением о продаже автомобильных стекол. Пообщавшись с продавцом удаленно, он уточнил детали предстоящей сделки и доставки товара, и решил купить. Воронежец перевел более 10 тысяч рублей за товар на указанный номер банковской карты. Правда, стекла не дождался, объявление с сайта оказалось удалено, связь с лже-продавцом прервалась.

Но полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемого: 33-летнего жителя Приморского края, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали.