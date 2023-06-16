В межсезонье воронежский «Факел» дважды сыграет с «Ростовым»

Уже 9 июля Роман Акбашев может сыграть против «Факела» за «Ростов». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В межсезонье «Факел» проведет три контрольных матча, сообщили в пресс-службе клуба. 6 июля в Воронеже наши футболисты сыграют тамбовский «Спартак». 9 июля они встретятся с «Ростовом» в гостях, а 15 июля сразятся с командой Валерия Карпина в Воронеже. О времени начала матчей пока не сообщают.

Напомним, «Факел» в минувшем сезоне Премьер-лиги в очных встречах был сильнее «Ростова» - 1:1 в Воронеже и 2:0 на выезде. Кстати, первый гол на чужом поле забил классным ударом Роман Акбашев. Видимо, этот удар так впечатлил руководителей «Ростова», что они пригласили одного из лидеров «Факела» выступать за свою команду. Роман согласился. Похоже, главную роль тут сыграли деньги. По данным ряда источников, в «Факеле» он получал 600 тысяч рублей в месяц, в «Ростове» же его зарплата возрастет до двух миллионов.