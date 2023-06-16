Под Воронежем 50-летний мужчина попал под уголовное дело за развращение подростков

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Новоусманском районе следователи СК возбудили уголовное дело фигурантом которого стал 50-летний мужчина. Его заподозрили в развращении двух несовершеннолетних (ч.3 ст.135 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Воронежской области 16 июня.

По версии следствия, в мае 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вел с двумя несовершеннолетними беседы «сексуально-циничного содержания».

Мужчина после этого был задержан. По ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.

- При предъявлении обвинения воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. Расследование уголовного дела продолжается, - подытожили в СК.