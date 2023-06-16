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НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:22

Под Воронежем 50-летний мужчина попал под уголовное дело за развращение подростков

Он находится в СИЗО
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Новоусманском районе следователи СК возбудили уголовное дело фигурантом которого стал 50-летний мужчина. Его заподозрили в развращении двух несовершеннолетних (ч.3 ст.135 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Воронежской области 16 июня.

По версии следствия, в мае 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вел с двумя несовершеннолетними беседы «сексуально-циничного содержания».

Мужчина после этого был задержан. По ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.

- При предъявлении обвинения воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. Расследование уголовного дела продолжается, - подытожили в СК.