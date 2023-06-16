В Воронежской области подорожали бензин, газовое и дизельное топливо

Визит на заправку – недешевое удовольствие… Фото: Олег УКЛАДОВ

Статистики сообщили о динамике цен на топливо в Воронежской области. В мае данные неутешительные. Газовое топливо подорожало аж на 12,6 про-центов. На разные марки бензина и цены повысили по-разному. АИ-95 по-дорожал на 1 процент, АИ-98 и выше – на 0,9%, АИ-92 – на 0,5%. Совсем незначительно повысились цена на дизельное топливо – на 0,3%.

Интересно сравнить цены в разных областях ЦФО. Самое дешевое газовое топливо в Ивановской области – 19,58 рублей за литр, самое дорогое в Смо-ленской – 24,01 р. В Воронежской цена где-то посредине – 21,31 р.

Самый дешевый бензин АИ-95 в Калужской области – 49,19 рублей. А вот в Воронежской он самый дорогой – 52,78 р. после Москвы (53,86 р.).

Бензин АИ-98 и выше сильнее всего ударит по кошельку в Рязанской области – 64,83 рубля. А дешевле всего можно им заправиться в Тамбовской – 59,18 р. Воронежская область снова примерно в середине списка – 61,22 р.

Бензин АИ-92 дешевле всего в ЦФО в Калужской области – 45,74 рубля. Самый дорогой в Москве – 48,3 р. Сразу за столицей идет Воронежская об-ласть – 48,12 р.

Что касается дизельного топлива, то им дешевле всего заправиться в Брян-ской области – 53,7 рублей. Самое дорогое оно в Москве – 58,6 р. В Воро-нежской области дизельное топливо стоит 54,42 р. за литр.