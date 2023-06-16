Воронежские полицейские раскрыли кражу быка по тесту ДНК

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Заявление о пропаже быка написала 36-летня жительница села Вихляевка Поворинского района. Животное паслось на пастбище и исчезло.

Прибыв на место происшествия, полицейские изъяли веревку, которой был привязан бык. В ходе ДНК-исследования стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Волгоградской области.

В результате мужчина был задержан. В отделе полиции он признался в содеянном и пояснил, что в селе занимался скупкой металла. Проезжая мимо одного из полей, он заметил белого быка. Отвязал его, загнал на прицеп и увез. А затем на родине его продал, а деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.