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НовостиОбщество16 июня 2023 10:55

В Воронеже за 30 млн рублей продают газовую котельную

Объект 2015 года постройки
Евгения ФРОЛОВА

В Воронеже выставили на продажу газовую котельную с закрытым контуром. Общая площадь объекта составляет 238,3 кв. м. Расположен он по адресу: пер. Газовый, 34. Об этом пишет издание De Facto 16 июня.

Производственное помещение продается вместе с земельным участком 2,5 га. Владелец хочет за него выручить 30 млн рублей. По данным издания, объект принадлежит компании «Завод ЖБК».

Газовая котельная новая, построена в 2015 году. Она обеспечивает отопление и горячее водоснабжение восьми многоэтажек, детского сада и торгового центра.