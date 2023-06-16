В Воронеже за 30 млн рублей продают газовую котельную

В Воронеже выставили на продажу газовую котельную с закрытым контуром. Общая площадь объекта составляет 238,3 кв. м. Расположен он по адресу: пер. Газовый, 34. Об этом пишет издание De Facto 16 июня.

Производственное помещение продается вместе с земельным участком 2,5 га. Владелец хочет за него выручить 30 млн рублей. По данным издания, объект принадлежит компании «Завод ЖБК».

Газовая котельная новая, построена в 2015 году. Она обеспечивает отопление и горячее водоснабжение восьми многоэтажек, детского сада и торгового центра.