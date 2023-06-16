В Воронеже определились с проектом будущего памятника врачу Константину Федяевскому

Фото: Бюро деловых событий Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже в Доме архитекторов подвели итоги конкурса на лучший памятник выдающемуся врачу-офтальмологу Константину Федяевскому. Его установят на проспекте Революции, 12, рядом с городской клинической больницей №2, которая носит его имя. Об этом рассказали в бюро деловых событий 16 июня.

Накануне состоялось заседание жюри конкурса на лучший проект памятника. Всего было представлено 19 работ от 15 скульпторов из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Первое место занял творческий коллектив из Москвы – Виктор Уваров, Лю Фан и Ван Юйси.

Второе место на конкурсе получил Владислав Мишов из столицы, третье – его коллега Георгий Молчановский.

Решение об установке памятника было принято еще в ноябре 2022 года. А для того, чтобы определиться концепцией и видом, решили провести конкурс. Деньги на памятник воронежскому врачу будут выделены из внебюджетных источников.