«Будьте рядом и запаситесь терпением»: как общаться с людьми, которым диагностировали рак

Диагноз «рак» становится тяжелым испытанием для психики человека. Зачастую ему кажется, что он остался один. В ситуации выраженной витальной (смертельной) угрозы, пациент дезадаптируется, испытывает стресс и теряет смысл существования. Наличие онкологического заболевания приводит к истощению нервной системы, вызывая патологическую усталость и раздражительность. В такой момент особенно важна поддержка родственников и друзей.

По словам медиков, трудности адаптации к новому статусу заключаются и в субъективных, и в объективных факторах. Даже учитывая большой прогресс в методах лечения, врачам не всегда удается сохранить физическую полноценность больного. Что неизбежно сказывается и на его психологическом состоянии. Возникают проблемы в сохранении контактов и создании новых, а также в выражении эмоций. Онкопациенты нередко испытывают одиночество даже в кругу семьи.

Как можно поддержать близкого или знакомого с раком, рассказали специалисты Воронежского областного онкологического диспансера.

Совет № 1: Будьте рядом

Люди, которым родственник или друг сообщил об онкологическом заболевании, испытывают множество сильных эмоций: страх, боль, отчаяние. К такому нельзя быть готовым, еще сложнее найти слова поддержки. Эта растерянность приводит к тому, что окружение больного решает не беспокоить его разговорами и уйти в тень. Однако подобный вакуум лишь усугубляет психологическую травму. Иногда происходит так, что родные как бы замыкаются в своем горе, не признаваяся друг другу в настоящих чувствах.

Самая правильная тактика - просто быть рядом. Взять за руку, молчать, либо задавать вопросы и внимательно слушать ответы. Позвольте человеку высказать страхи и опасения, связанные со смертью. Не нужно бросаться утешать, пытаться расшевелить или убедить: «что все будет хорошо». Это самая распространенная и во многом бессмысленная фраза поддержки. Если не знаете, какие слова произнести, достаточно честно в этом признаться. Чтобы все действительно стало хорошо, потребуются время и силы. Спросите, чем вы можете быть полезным пациенту, а еще лучше - предложите конкретную посильную помощь. Дайте человеку понять, что вы остаетесь на связи и всегда готовы подставить плечо.

Совет № 2: Поощряйте независимость

Пациенты с тяжелыми заболеваниями часто жалуются на ощущение зависимости. Ведь их жизнью управляет болезнь, врачи, расписание процедур. А еще родственники в стремлении помочь начинают гиперопекать. Важно понять, что даже пожилой человек остается взрослым. Его желания и решения нужно уважать. Пусть он сам делает то, что решил, хотя это и займет у него больше времени. Есть пациенты, которые отказываются от любой помощи. В такой ситуации не надо настаивать. Позвольте человеку выполнять посильные вещи, учитывайте его мнение, спрашивайте совета. Это поможет близкому сохранить ощущение собственного достоинства. Однако самоустраняться полностью не стоит. Просто оставайтесь рядом и продолжайте время от времени предлагать помощь.

Совет № 3: Запаситесь терпением

Рак влияет на психику и истощает нервную систему. Часто меняется и само отношение пациента к болезни: от отрицания до принятия. Нестабильное эмоциональное состояние затрудняет общение даже с близкими людьми. В такое время стоит постараться избегать ссор. Конфликт - это стресс для всех его участников. Так что запаситесь терпением и не обижайтесь на слова, сказанные под влиянием плохого самочувствия и негативных эмоций. Обращаясь к вам за поддержкой, больной хочет хотя бы на время разделить эмоциональный груз. Призывая пациента «держаться», вы возвращаете ему стопроцентную ответственность за его чувства: соберись и справляйся сам.

Не стоит давить на человека, принуждая его вести себя или чувствовать определенным образом. Вместо этого попробуйте проявить искреннее участие. Если собеседник открыт к разговору, можно спросить, как он справляется и что его тревожит прямо сейчас. Вероятно, вам страшно и горько за близкого человека. Эти эмоции можно выразить иначе. Скажите: «Мне очень жаль, что с тобой такое произошло. Но я буду рядом, чтобы пройти через все трудности вместе с тобой».

Совет № 4: Предлагайте помощь в быту

Любая помощь - поход в магазин, уборка, организация досуга детей - это минимум, на который способен каждый. Еще лучше если вы сможете выполнять какие-то небольшие поручения регулярно. Например, оплатить счета или собрать средства среди друзей на лечение.

Совет № 5: Помогайте вернуться к обычной жизни

Заболевшего человека нужно отвлекать от мыслей о болезни, делиться с ним новостями о своей жизни, спрашивать совета. Постарайтесь вместе вернуться к тому формату общения, хобби и привычкам, которые были до болезни. Составьте список вещей и занятий, которые вызывают положительные эмоции у вашего близкого. Организуйте поездку, экскурсию, совместный шопинг или прогулку.

Совет № 6: Обратитесь за поддержкой в пациентские организации

Их сотрудники в курсе последних новостей, которые касаются лечения конкретной болезни. Там помогут найти необходимую информацию и врачей. Но главное преимущество подобных организаций - они объединяют людей, которые тоже столкнулись с тяжелым недугом. Вдохновляющие истории тех, кто находится в ремиссии, мотивируют заболевшего не бросать лечение.

Социальное окружение, да и сам пациент не всегда могут справиться со сложившейся ситуацией. Близкие так же испытывают стресс, боятся потери, возможно даже имеют негативный опыт взаимодействия с онкобольными. Все это не всегда даёт возможность поддержать родного человека. В этом случае необходима профессиональная помощь клинического психолога.

Такая реабилитация помогает справиться и снизить количество и интенсивность страхов, разобраться в отношении к болезни, процессу лечения, прояснить чувства с другими людьми, научиться жить в новой ситуации. Психологическая реабилитация – это мероприятие, направленное на возвращение человека к полной жизни, на сохранение качества жизни.

Всероссийский телефон многопрофильной психологической помощи всем взрослым: 8-800-200-47-03 (круглосуточно, бесплатно, психотерапевты, медицинские психологи, врачи-психиатры), 8-800-200-89-11 (круглосуточно).

Круглосуточная психологическая и информационная поддержка людей, больных раком, и их близких «Ясное утро»: 8-800-100-01-91.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».