Воронежские следователи проверят, почему не провели капремонт в 100-летнем доме

Следователи СК проверят, почему капитально не отремонтировали кровлю в жилом доме № 131 по улице Советская рабочего поселка Таловая. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области 16 июня.

В здании проживают пенсионеры и инвалид-колясочник. Деревянные конструкции крыши прогнили, в дождь по стенам течет вода. Капитальный ремонт жителям обещали сделать еще в 2016 году, затем сроки неоднократно переносились. А по новой программе срок назначен на 2029-2031 годы.

Чтобы как-то дело сдвинулось с мертвой точки, местный житель Анатолий Федоров обратился за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ).

— Деревянные конструкции насквозь прогнили. Шифер тоже на честном слове держится. По всей поверхности крыша усеяна огромными дырами. Летом на чердаке загорать можно! А в дождь по стенам ручьями течет вода, – пожаловался он.

Из официального ответа Фонда капремонта следует, что якобы их эксперты провели обследование и оценили состояние кровли двухэтажки. В итоге людям предлагают жить с прогнившей крышей еще минимум шесть лет.

В ОНФ побывали в доме и пришли к выводу, что есть большие вопросы и к экспертной оценке, которая легла в основу корректировки региональной программы капремонта и переносу сроков.

- Реальное состояние домов явно не соответствует тому, что написано в документах, - убедились они.

Представители ОНФ попросили прокуратуру защитить нарушенные права жильцов. А заодно проверить, как проводилось техобследование общедомового имущества, за которое экспертная организация получила реальные деньги.