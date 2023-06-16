Президент федерации автоспорта Воронежской области спас людей после массового ДТП

Евгений Шаталов вручил Алексею Филимонову благодарственное письмо. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Президент Федерации автоспорта Воронежской области Алексей Филимонов показал, что может не только принимать управленческие решения, но и делать мужественные поступки во время ЧП.

1 мая около 19.20 на глазах у Филимонова, ехавшего по делам, «ВАЗ-2115» при развороте не уступил дорогу «БМВ». Машины столкнулись. «Ладу» отбросило на «Шкоду-Рапид», которая удара врезалась в дерево и в электрический столб.

Филимонов остановился на обочине и побежал к месту аварии. До приезда скорой он оказывал первую помощь пострадавшим в ДТП людям. В больницу в итоге попали три человека: 34-летний водитель «Жигулей», ехавшая с ним 32-летняя женщина, а также пассажир «Шкоды», 22-летняя девушка. В том числе и благодаря помощи Филимонова их жизнь сейчас вне опасности.

Все, что осталось от одной из машин, попавшей в ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Главный госавтоинспектор Воронежской области Евгений Шаталов вручил Алексею Филимонову благодарственное письмо за спасение людей, попавших в эту страшную аварию.