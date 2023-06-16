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НовостиОбщество16 июня 2023 9:08

В Воронеже начали поиск проектировщика для строительства Дома анимации

Ему собираются заплатить за работы 12 миллионов 815 тысяч рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Когда реализуется на практике масштабный проект Дома анимации, пока неясно.

Когда реализуется на практике масштабный проект Дома анимации, пока неясно.

Фото: uar-vrn.ru

В региональном департаменте строительной политики начали поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства Дома анимации на улице Куколкина, 3. Напомним, раньше на этом месте стояло старинное здание, которое теперь снесли. А на данный момент там располагается пустырь.

Общая концепция Дома анимации уже в принципе известна. По ней здание будет представлять собой комплекс из пяти соединенных малых строений общей площадью 8,2 тысяч квадратных метров. В нем будет пять этажей и подземная парковка на 40-50 автомобилей. В Доме анимации оборудуют 285 рабочих мест. Кроме офисов, там будет просмотровая комната, интерактивный музей, а также учебные аудитории для детей и взрослых, желающих овладеть навыками нелегкого искусства создавать мультики.

Начальная цена контракта составит 12 миллионов 815 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 3 июля. Итоги конкурса подведут 11 июля.

Доработать все детали проекта, а также провести изыскательские работы на месте строительства нужно будет до 15 декабря 2023 года. Таким образом, возводить Дом анимации начнут, скорее всего, только в 2024 году. Первоначально затраты на него предполагались в районе 300 миллионов рублей, однако теперь цены взлетели почти вдвое.