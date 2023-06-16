В Воронеже начали поиск проектировщика для строительства Дома анимации

Когда реализуется на практике масштабный проект Дома анимации, пока неясно. Фото: uar-vrn.ru

В региональном департаменте строительной политики начали поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства Дома анимации на улице Куколкина, 3. Напомним, раньше на этом месте стояло старинное здание, которое теперь снесли. А на данный момент там располагается пустырь.

Общая концепция Дома анимации уже в принципе известна. По ней здание будет представлять собой комплекс из пяти соединенных малых строений общей площадью 8,2 тысяч квадратных метров. В нем будет пять этажей и подземная парковка на 40-50 автомобилей. В Доме анимации оборудуют 285 рабочих мест. Кроме офисов, там будет просмотровая комната, интерактивный музей, а также учебные аудитории для детей и взрослых, желающих овладеть навыками нелегкого искусства создавать мультики.

Начальная цена контракта составит 12 миллионов 815 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 3 июля. Итоги конкурса подведут 11 июля.

Доработать все детали проекта, а также провести изыскательские работы на месте строительства нужно будет до 15 декабря 2023 года. Таким образом, возводить Дом анимации начнут, скорее всего, только в 2024 году. Первоначально затраты на него предполагались в районе 300 миллионов рублей, однако теперь цены взлетели почти вдвое.