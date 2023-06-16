Автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионерку в Воронеже

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Chevrolet Aveo насмерть сбила 64-летнюю женщину в Воронеже. Авария произошла сегодня утром, около 8:40, на улице Рабочий проспект. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 16 июня.

По предварительным данным полиции, 45-летняя водитель иномарки наехала на женщину-пешехода, переходившую дорогу у дома № 100. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.