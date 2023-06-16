Воронежцев обвинили в создании ОПГ после изъятия у них 40 тысяч бутылок паленого алкоголя

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Летом 2022 года в Воронежской области силовики накрыли подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Деятельность злоумышленников была пресечена полицией совместно с сотрудниками УФСБ. В ходе обысков было изъято более 40 тысяч бутылок «левого» алкоголя, свыше 2 млн пачек сигарет и 3,5 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по «а, б» ч. 6 ст. 171.1 за производство и реализацию немаркированной продукции. Сейчас же причастные к преступлению пойдут по новым делам. Уже за создание ОПГ – по ч. 1 и 2 ст. 210. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 16 июня.

В ходе следствия было установлено, что роль организатора в банде играл 51-летний воронежец. Он предложил шести своим знакомым в возрасте от 29 до 45 лет производить и продавать немаркированный алкоголь и табак. Те согласились. Оборудовали подпольный цех в Советском районе. В помещении располагались автоматизированная линия по розливу крепких напитков, а также упаковочный склад, сырье и тут же хранилась готовая продукция. Кроме того, запасы суррогата силовики нашли и в большегрузе «МАН» с прицепом, припаркованном на территории промзоны в Левобережном районе.

Немаркированный табак злоумышленники производили в Семилукском районе. Готовую продукцию хранили как на территории области, так и в Воронеже.

- Все роли участников преступного сообщества были четко распределены, одни отвечали за поставку комплектующих и изготовление спиртного и табака, другие - за поиск покупателей и отгрузку товара. Непосредственно организатор теневого бизнеса курировал финансовую деятельность, выплачивал зарплату соучастникам, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Общая стоимость изъятого превысила 24,3 млн рублей. В связи с раскаянием подозреваемым избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Следствие продолжается.