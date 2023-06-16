В Воронежской области будут внедрять цифровые решения проекта «Умный город»

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Правительство Воронежской области и АО «Русатом Инфраструктурные решения» в рамках ПМЭФ2023 заключили соглашение о внедрении цифровых технологий «Умный город». Документ о сотрудничестве подписали губернатор Александр Гусев и гендиректор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Соглашение предусматривает внедрение цифровых технологий в сферы технологического экспорта, интеллектуальной транспортной инфраструктуры, снижения нагрузки на окружающую среду, климатического регулирования, инфраструктуры для развития предпринимательства и туризма. В том числе – в управление объектами жилищно-коммунального хозяйства, систем видеонаблюдения, комплексной системы экологического мониторинга, развития интеллектуальной транспортной инфраструктуры «Умный город».

Также в рамках экономического форума достигнута договоренность с Россельхозбанком о финансировании строительства в Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию огурцов. В результате реализации этого проекта появятся 700 новых рабочих мест, а бюджет региона получит дополнительно порядка 260 млн рублей.

Кроме того, Александр Гусев и председатель правления Сбербанка Герман Греф договорились о сотрудничестве в развитии технологии машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации, а также стимулировании научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых технологий и сервисов.

А достигнутые в рамках международного экономического форума договоренности между «ТНС энерго» и правительством Воронежской области позволит обеспечить замену приборов учета потребления электроэнергии для населения и снизит безучетное потребление.

Напомним, накануне воронежская делегация заключила еще несколько перспективных соглашений.