Сбер организует автопробег протяженностью более 3,5 тыс. км

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В деловой программе, посвященной популяризации туристического потенциала Воронежской области, приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор одного из ведущих мировых курортов Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Во время мероприятия состоялась презентация туристического маршрута «Ольденбургские. Путешествуй по России» и автопробега «Путешествуй со Сбером».

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Проекты направлены на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Лейтмотивом обоих проектов стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах – одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Идеи проектов родились в Черноземье. Мы пригласили принять в нем участие не только коллег из Сбера в других территориях России, но и партнеров банка, а также тех, кому небезразлична тема внутреннего туризма. Наша главная цель – познакомить как можно большее количество жителей России с историей и традициями, которыми богат каждый регион. Мы уверены, что участники пробега, которые будут представлять абсолютно разные российские города, во время путешествия смогут не только поделиться яркими впечатлениями, эмоциями, но и насладиться поездкой к морю».

Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге будет создан единый пешеходный маршрут, который соединит около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Уже в августе Сбер также планирует организовать масштабный автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту «Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта». Общая протяженность пробега составит 3 607 км. Его участники проедут по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида», и посетят десятки достопримечательностей, а также интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России.

Завершится автопробег в Ливадийском дворце-музее, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

«У нас твердое желание, чтобы Воронежская область вошла в число наиболее популярных маршрутов на карте России. Для этого есть безусловные и широкие предпосылки. В стенах легендарного здания капеллы мы постарались показать как раз культурный и туристический потенциалы Воронежской области. Здесь представлены также работы мастеров народного творчества и некоторые гастрономические особенности нашего региона. Будет замечательно, если нынешнее короткое знакомство с Воронежской областью в рамках Дней в Санкт-Петербурге побудит многих приехать к нам, чтобы на месте увидеть все красо ты, богатства и достижения».

Информационную поддержку проекта осуществляет сервис 2GIS. На его базе будет создана информационно-навигационная страница, которая поможет путешественникам узнать о туристических объектах на маршруте, а также проложить наиболее удобный путь следования. Рекомендации будут предоставляться, основываясь на геолокации путешественников.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA:

«Крым - уникальный сплав климата, истории, культур и традиций разных народов, а также комплексной системы оздоровления, поэтому он всегда останется одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян. Сейчас активно растет количество отдыхающих на полуострове, которые приезжают именно на автомобиле. Более того, такое путешествие имеет уйму преимуществ - многие впервые проезжают Крымский мост, знакомятся с увлекательными туристическими и культурными достопримечательностями нашей страны, при этом наслаждаясь отличной дорогой. Курорт ведет активную работу в продвижении бренда региона, туристической привлекательности полуострова и мы рады, что последней точкой автопробега стал именно Крым. Благодаря таким проектам больше людей смогут узнать и раскрыть для себя красоту и многогранность полуострова, его исторические и природные достопримечательности. Для нас большая честь пригласить всех участников автопробега провести финальный вечер вместе и насладиться теплым южным гостеприимством!»

В настоящее время партнерами проекта автопробега «Путешествуй со Сбером» уже выступили курорт Mriya Resort & SPA, Mriya Travel, Проектный офис по туризму ЦФО, Дворцовый комплекс Ольденбургских, Ливадийский музей-дворец, 2GIS, Звук, Фрос Region PR.

Генеральным информационным партнером пробега стал Рамблер.