Путин наградил медалями двух сотрудников Роспотребнадзора в Воронежской области

Двое сотрудников Роспотребнадзора по Воронежской области награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ официально опубликовали на портале правовой информации.

Наград удостоилась начальник отдела кадров и обеспечения деятельности управления Александр Слепцов и замначальника территориального отдела в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Сергей Мымриков.

Сотруднов воронежского Роспотребнадзора получили награды не случайно, а с формулировкой «За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».