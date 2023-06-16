Назвали самых богатых главврачей больниц в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Департамент здравоохранения Воронежской области опубликовал сведения о средних зарплатах главврачей Воронежа. Данные были раскрыты по итогам 2022 года. В первую тройку самых богатых медиков вошли руководители больниц и поликлиник.

Так, больше всего в прошлом году заработал глава Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 Игорь Банин. В среднем он получал 183 913 рублей ежемесячно. За 2022 год он задекларировал доход в 2,378 млн рублей.

На втором месте оказался главврач БСМП № 8, что находится на Машмете, Станислав Попов. Его заработок в месяц составлял 179 956 рублей. Таким образом его общий доход за год составил 2,1 миллиона рублей.

Третье место занял руководитель БСМП № 10 (больница «Электроника») Михаил Иванов. Его средняя зарплата составила 168 489 рублей. В общем в 2022 году его доход составил 8 миллионов рублей.