Прокуратура добилась создания спецучреждения по управлению парками в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора к правительству региона. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 15 июня.

Там пояснили, что прокурор требовал у суда обязать облправительство создать новую управленческую структуру, чтобы обеспечить должную охрану парков и заказников.

Всего на территории региона существует более 200 особо охраняемых природных территорий. Но, по мнению надзорного ведомства, управление ими и режим охраны не обеспечиваются должным образом. Согласно законодательству, этим должно заниматься отдельное специализированное учреждение. Профильные сотрудники должны предупреждать нарушения в сфере пожарной опасности, пресекать факты незаконного складирования отходов производства и потребления, повреждения лесных насаждений и причинения ущерба животному миру. А также контролировать пребывание граждан в зеленых зонах.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал власти области создать спецучреждение по управлению природными парками, государственными природными заказниками, а также дендрологическим парком регионального значения.