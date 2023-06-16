Жаркую и облачную погоду обещают синоптики в выходные в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

По-настоящему летняя жара ожидает воронежцев в предстоящие выходные. Значительное повышение температуры воздуха принесет антициклон. Об этом сообщили в региональном филиале Гидрометцентра.

Впрочем, и в субботу, и в воскресенье в регионе будет наблюдаться переменная облачность.

17 июня будет без существенных осадков. В Воронеже температура поднимется до +27… - +28 градусов. По области до +25...+30.

В воскресенье, 18 июня, также дождей не прогнозируют. Жара пригласит всех провести время у водоемов. Синоптики обещают: +25...+30 будет по области и 26-28 градусов в Воронеже.