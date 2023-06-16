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НовостиОбщество16 июня 2023 5:39

Жаркую и облачную погоду обещают синоптики в выходные в Воронежской области

А вот дожди прекратятся
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

По-настоящему летняя жара ожидает воронежцев в предстоящие выходные. Значительное повышение температуры воздуха принесет антициклон. Об этом сообщили в региональном филиале Гидрометцентра.

Впрочем, и в субботу, и в воскресенье в регионе будет наблюдаться переменная облачность.

17 июня будет без существенных осадков. В Воронеже температура поднимется до +27… - +28 градусов. По области до +25...+30.

В воскресенье, 18 июня, также дождей не прогнозируют. Жара пригласит всех провести время у водоемов. Синоптики обещают: +25...+30 будет по области и 26-28 градусов в Воронеже.