Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт15 июня 2023 17:04

Воронежский теннисист завоевал бронзу на первенстве ЦФО

Соревнования прошли в Брянске
Алексей СЕРГУНИН
Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В турнире среди юношей до 19 лет участвовали более 50 спортсменов из Москвы, Воронежа, Курска, Ярославля, Смоленска, Рязани и Брянска. В итоге третье место в парном разряде заняли воронежец Герман Самогородский и Иван Колпаков из Ярославля.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежская теннисистка выиграла у победителя первенства Европы. Полина Яценко дошла до полуфинала крупного международного турнира в Грузии, где уступила китаянке Бай Чжосюань. До этого Яценко выиграла турнир в Египте. Она победила в парном разряде вместе с Аленой Фалей из Белоруссии.