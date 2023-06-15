На въездах в леса Воронежской области установили 423 шлагбаума

Фото пресс-службы регионального управления лесного хозяйства.

На 50 шлагбаумов больше плановых заданий установили сотрудники Воронежского лесопожарного центра и арендаторы лесных участков в лесах региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления лесного хозяйства.

Теперь на въездах в хвойные массивы, особенно подверженные угрозе пожаров, обустроено 423 преграды, ограничивающие въезд автомобилей. Больше всего шлагбаумов (61) появилось в Сомовском лесничестве. 40 шлагбаумов установили в Павловском лесничестве, по 30 - в Давыдовском и Калачеевском лесничествах.

Кроме того, на въездах в лес, вдоль автомобильных дорог, в местах отдыха граждан установили 494 стенда, которые содержат информацию о необходимости соблюдать пожарную безопасность в лесах, а также благоустроили 185 мест отдыха.