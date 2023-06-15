Василий Тарасов может остаться во главе Воронежского областного суда на второй срок

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит представление о назначении Василия Тарасова на должность председателя Воронежского областного суда. Информация о том, что заседание состоится 18 июня, появилась на сайте ВККС.

Отметим, что 58-летний Тарасов является единственным кандидатом на эту должность. Он занимает этот пост с октября 2017 года, когда перебрался в Воронеж с поста главы Саратовского областного суда. Сейчас срок полномочий Василия Тарасова истекает, поэтому ВККС открыла вакансию.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, двое воронежских судей подали заявления об отставке. Заседание ККС назначено на 22 июня.