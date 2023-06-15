У подпорной стены Каменного моста в Воронеже начали скреплять швы

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Сегодня, 15 июня, подрядная организация начала работу по инъектированию (скреплению) швов подпорной стены Каменного моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Для этого подняли тент, который ранее специалисты уложили и закрепили, чтобы предотвратить размывание грунта осадками. После завершения работ его опустили обратно.

Тем временем, продолжаются мероприятия и по укреплению полога. Также осуществляется дополнительное планирование территорий по результатам прошедших накануне осадков.

Напомним, обрушение подпорной стены Каменного моста произошло 3 июня во время ливня.