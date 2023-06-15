Запуск «большого кольца» Остужевской развязки в Воронеже не состоялся

Схема пресс-службы администрации Воронежа.

Планировалось, что в связи с необходимостью расширения зоны работ в середине июня временное «турбокольцо» будет демонтировано, а на смену ему придет так называемое «большое кольцо». Но планы пришлось пересмотреть. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

Дело в том, что при устройстве съездов будущей многоуровневой развязки, по которым и будет организована вторая временная схема движения, специалисты обнаружили неучтенные ранее сети коммуникаций. На их перенос потребовалось дополнительное время. В связи с этим перевод движения с «турбокольца» на «большое» кольцо будет осуществлен позже.

– Сейчас у нас задача построить первый временный съезд между правоповоротными съездами до конца июня, второй – сделать в первых числах июля. После этого мы сможем переключить движение, - пояснил руководитель управления дорожного хозяйства областного центра Олег Котов.

Власти уверяют, что корректировка сроков демонтажа «турбокольца» не отразится на графике строительства самой многоуровневой развязки.