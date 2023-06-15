Губернатор Воронежской области в рамках ПМЭФ-2023 подписал ряд важных соглашений

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в составе делегации от региона принял участие в работе XXVI Петербургского международного экономического форума.

- Уже заключили несколько важных соглашений — с ПАО ГК «ТНС Энерго», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ПАО «Газпром нефть», Сбером, Страховой Дом ВСК, - рассказал глава региона в своем телеграм-канале о первых результатах. - Например, сотрудничество с компанией «Газпром нефть» позволит эффективно развивать дорожную сеть региона. Будем внедрять передовые материалы и технологии.

Соглашение с ПАО ГК «ТНС Энерго» направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение комфортной среды проживания, усовершенствование цифровых инструментов взаимодействия и укрепление кадрового потенциала электроэнергетической отрасли в регионе.

В рамках форума Александр Гусев пообщался с полпредом Президента в ЦФО Игорем Щёголевым, ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым и с председателем совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимиром Масловым.

На встрече с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым воронежский губернатор обсудил возможность сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в сфере АПК.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев и Глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко подписали соглашение, направленное на обеспечение детей с тяжелыми заболеваниями лекарственными препаратами, медицинскими изделиями (в том числе не зарегистрированными в РФ) и техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

Напомним, форум открылся 14 июня.