Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 13:44

Воронежец остался без мобильника, проехав в такси

Водитель сдал телефон в ломбард, а деньги потратил
Алексей СЕРГУНИН
Водитель во всем сознался и пояснил, что обнаружил телефон пассажира в салоне машины и сдал его в ломбард.

Водитель во всем сознался и пояснил, что обнаружил телефон пассажира в салоне машины и сдал его в ломбард.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Поездка на такси от Советского до Коминтерновского района обернулась для жителя Воронежа неприятностями. Покинув машину, мужчина обнаружил пропажу телефона и обратился за помощью в полицию. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили данные автомобиля, а также личность водителя. Им оказался 36-летний житель Богучарского района. В отделе полиции злоумышленник во всем сознался и пояснил, что обнаружил телефон пассажира в салоне машины и сдал его в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.