Воронежец остался без мобильника, проехав в такси

Водитель во всем сознался и пояснил, что обнаружил телефон пассажира в салоне машины и сдал его в ломбард. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Поездка на такси от Советского до Коминтерновского района обернулась для жителя Воронежа неприятностями. Покинув машину, мужчина обнаружил пропажу телефона и обратился за помощью в полицию. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили данные автомобиля, а также личность водителя. Им оказался 36-летний житель Богучарского района. В отделе полиции злоумышленник во всем сознался и пояснил, что обнаружил телефон пассажира в салоне машины и сдал его в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.