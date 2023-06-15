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НовостиОбщество15 июня 2023 13:29

Двое воронежских судей подали заявления об отставке

Заседание ККС назначено на 22 июня
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Сегодня, 15 июня, на сайте квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области опубликована предварительная повестка предстоящего 22 июня заседания.

В числе прочих вопросов будут рассмотрены два заявления о прекращении полномочий. Уйти в отставку намерены судья Хохольского районного суда Евгений Белоусов и мировой судья судебного участка №6 в Лискинском районе Александр Кондратенко.

Также на этом заседании ККС рассмотрит кандидатуру судьи Надежды Ягодкиной. Она претендует на вакантную должность председателя Семилукского районного суда.