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НовостиПроисшествия15 июня 2023 13:15

В Воронежской области мошенник попытался дать взятку начальнику районного филиала УФСИН

Он надеялся соблазнить руководителя местных мест заключения 45 тысячами рублей
Юрий КОЗЛОВ
Теперь наказание мошеннику будет еще суровее.

Теперь наказание мошеннику будет еще суровее.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на 30-летнего жителя Таловского района. Он будет отвечать за покушение на дачу взятки.

30-летний мужчина ранее был приговорен Россошанским районным судом за мошенничество к обязательным работам сроком на 400 часов. Однако уклонялся от отбывания наказания. За что начальник филиала УФСИН по Таловскому району вынес представление о замене обязательных работ более суровым наказанием. Окончательное решение должны вынести опять же в Россошанском районном суде.

Узнав о грустной для себя перспективе, аферист решил уладить дело, совершив новое преступление. Он пришел в кабинет начальника филиала УФСИН по Таловскому району и предложил ему 45 тысяч рублей, чтобы тот в суде отказался от своего требования более сурового наказания. Получил отказ, но настаивал на своем и положил деньги на стол. Добиться своей цели взяткодателю не удалось. Начальник сообщил о визите в отдел собственной безопасности УФСИН и в полицию.

- Мужчину, предлагавшего взятку, задержали. Он признал свою вину. 45 тысяч рублей были изъяты. По уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.