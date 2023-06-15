В Воронежской области мошенник попытался дать взятку начальнику районного филиала УФСИН

Теперь наказание мошеннику будет еще суровее. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на 30-летнего жителя Таловского района. Он будет отвечать за покушение на дачу взятки.

30-летний мужчина ранее был приговорен Россошанским районным судом за мошенничество к обязательным работам сроком на 400 часов. Однако уклонялся от отбывания наказания. За что начальник филиала УФСИН по Таловскому району вынес представление о замене обязательных работ более суровым наказанием. Окончательное решение должны вынести опять же в Россошанском районном суде.

Узнав о грустной для себя перспективе, аферист решил уладить дело, совершив новое преступление. Он пришел в кабинет начальника филиала УФСИН по Таловскому району и предложил ему 45 тысяч рублей, чтобы тот в суде отказался от своего требования более сурового наказания. Получил отказ, но настаивал на своем и положил деньги на стол. Добиться своей цели взяткодателю не удалось. Начальник сообщил о визите в отдел собственной безопасности УФСИН и в полицию.

- Мужчину, предлагавшего взятку, задержали. Он признал свою вину. 45 тысяч рублей были изъяты. По уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.