Воронежская пенсионерка лишилась почти миллиона рублей, пытаясь сохранить сбережения

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы две кражи с банковских карт бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 14 июня, в ОП № 6 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 74-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитил у нее крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Потерпевшая пояснила, что днем ранее ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник заверил женщину, что ее сбережения находятся под угрозой. Чтобы их обезопасить, нужно перевести на «безопасный» счет. Пенсионерка поверила аферистам. В тот же день она перевела почти миллион рублей по двум номерам, которые ей продиктовали злоумышленники. Вечером женщина попыталась выйти с ними на связь, но ей больше никто не отвечал.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 12 мошенничеств и две кражи с банковских карт бесконтактным способом. Общий ущерб превысил один миллион 456 тысяч рублей.