В Воронеже оштрафовали 13 водителей за езду по выделенным полосам для маршруток

Одна из остановленных машин. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 14 июня, автоинспекторы провели рейд в вечерние часы пик в районе Чернавского и Северного мостов, а также на Московском проспекте. Особое внимание они уделяли нарушениям правил проезда по выделенным полосам для общественного транспорта.

13 водителям, решившим наплевать на правило, разрешающее ехать по выделенной полосе только автобусам и троллейбусам, пришлось остановиться по требованию сотрудников ГИБДД. А еще им предстоит раскошелиться. Штраф, предусмотренный за подобное нарушение, не так уж мал – 1,5 тысячи рублей.

Автоинспекторы напоминают: если вы стали свидетелем нарушений ПДД, то можете сообщить об этом в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области: @Bespredelu_net36_bot.