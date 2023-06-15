В Воронеже мужчина шантажировал сожительницу угрозой выброситься вместе с годовалой дочкой с 14 этажа

Отец, грозивший убить себя и годовалую дочку, может отправиться в колонию на 15 лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Левобережный районный суд поступило уголовное дело гражданина Р, обвиняемого по части 2 статьи 206 УК РФ «Захват несовершеннолетнего заложника».

Эта жуткая история случилась 6 июня. Мужчина решил заставить сожительницу, выгонявшую его из квартиры, поменять свое решение совершенно диким способом. Он схватил их годовалую дочку и закричал, что выбросится вместе с ней из окна (квартира располагается на 14 этаже). В подтверждение своих слов он несколько раз высовывал малышку из окна.

Даже после того, как подъехали полицейские и сотрудники МЧС и стали выламывать дверь и лезть к окну по раздвижной лестнице, мужчина не угомонился. Он стал требовать от сотрудников спецслужб уйти, а потом организовать его встречу с руководителем Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области. В 21.10 малышку удалось отобрать у обезумевшего отца, применив к нему физическую силу и спецсредства.

Мужчину отправили в СИЗО. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.