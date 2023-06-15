Из-за ревности жительница Воронежской области едва не зарезала своего сожителя

В отделе полиции женщина полностью признала свою вину. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Ольховатскому району сообщили о причинении 24-летнему жителю хутора Назаровка тяжких телесных повреждений. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 28 мая этого года в дневное время в одном из домов по улице Советской между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт. Ревнивая злоумышленница пырнула возлюбленного ножом в грудь. В ходе обыска полицейские обнаружили орудие преступления и следы крови.

В отделе полиции женщина полностью признала свою вину. В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнице грозит до десяти лет тюрьмы.