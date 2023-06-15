19 июня в Воронеж привезут главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина

13 июня 2022 года. Воронеж. Владислав Провольнев раздает автографы. Фото департамента физической культуры и спорта региона.

В Воронеж второй год подряд Кубок Гагарина привезет наш земляк защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Трофей задержится в нашем городе на два дня. По этому случаю в регионе запланированы праздничные мероприятия. 19 июня трофей КХЛ побывает в ВГАС. Там запланировано общение с хоккеистом, фотосессия с Кубком и раздача автографов. Затем он направится в Нововоронеж: на ледовую арену «Остальная» и стадион «Старт». Свое путешествие по городу энергетиков Кубок завершит визитом на НВ АЭС.

20 июня сначала Кубок направится во дворец спорта «Юбилейный», затем на Арену «Platinum», а после в Бобров. На протяжении всего маршрута все желающие смогут сделать памятное фото с Владиславом Провольневым и главным трофеем КХЛ.