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НовостиОбщество15 июня 2023 11:04

Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тыс

Об этом заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ

Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов.

"В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема", - сказал Царев.

"Вначале планируем выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будем смотреть на спрос клиентов", - позже уточнили в пресс-службе кредитной организации.