Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тыс

Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов.

"В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема", - сказал Царев.

"Вначале планируем выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будем смотреть на спрос клиентов", - позже уточнили в пресс-службе кредитной организации.