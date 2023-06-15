В Воронеже появилось видео взрыва украинского беспилотника из офиса дома, куда он попал

Помещение офиса после взрыва на несколько мгновений стало розовым. Фото: кадр с видео

Появилось видео, снятое камерой офиса в доме на улице Белинского, в который попал один из поражающих элементов украинского беспилотника. Об этом сообщает телеканал «Губерния».

На видео можно заметить, как один из работников после вспыхнувшего рядом пламени спрятался под стол. А потом вместе с коллегами быстро вышел из помещения. Также стало известно, что в месте, куда отлетел осколок, сидела девушка. Она чудом уцелела только потому что незадолго до взрыва куда-то вышла.

Напомним, украинский беспилотник взорвался на балконе одной из квартир дома № 21 на улице Белинского. Осколки повредили жилые помещения и офисы на третьем и четвертом этаже, а также разрушили часть крыши одного из частных домов, располагающихся рядом. Прилетели они и в другие дворы неподалеку. Были легко ранены осколками стекол три человека, все они от госпитализации отказались. Сейчас идет ремонт поврежденных в результате взрыва помещений. Власти уверяют, что он закончится через неделю.