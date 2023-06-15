В Воронеже задержали курьера, обманувшего на 170 тысяч рублей пенсионерку

Собеседник потребовал 170 тысяч рублей, пообещав не привлекать родственника к уголовной ответственности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу задержали 32-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В начале текущего месяца 89-летней жительнице Центрального района позвонил аферист. Он представился полицейским и сообщил, что ее сын стал виновником ДТП, в котором пострадал человек. Собеседник потребовал 170 тысяч рублей, пообещав не привлекать родственника к уголовной ответственности.

Деньги необходимо было передать в кратчайший срок его помощнику. Доверчивая пенсионерка согласилась выполнить требования и назвала адрес места жительства. Спустя полчаса к ней пришел неизвестный мужчина, которому она передала 170 тысяч. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Он рассказал, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером. В его обязанности входило приезжать по указанным работодателем адресам, забирать деньги, затем переводить их на банковские счета злоумышленников, оставляя себе процент от суммы. Сейчас посредник находится в изоляторе, а стражи порядка проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.