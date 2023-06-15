В Воронежской области случился пожар в поликлинике

Благодаря оперативности сотрудников МЧС пожар не пошел дальше одного из кабинетов поликлиники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 июня, около пяти часов вечера загорелся один из кабинетов поликлиники при Острогожской районной больнице. Это оказался тот самый пожар, о котором «КП-Воронеж» писала ранее.

Пожар в трехэтажном здании тушили 12 сотрудников МЧС. Они справились с огнем в 17.09. Огонь благодаря оперативности спасателей не распространился дальше кабинета, где началось возгорание. Там сгорел серверный ящик. Однако электронную информацию, которая там хранится, обычно дублируют на бумаге. Так что фатальной потери данных, видимо, удастся избежать.

Пострадавших на пожаре не было.