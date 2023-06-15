В Воронеже крупный микрорайон «Процессор» остался без горячей воды

Когда вернется горячая вода в дома «Процессора», пока непонятно. Фото: Евгения ГУСЕВА

С утра среды, 14 июня, остался без горячей воды воронежский микрорайон «Процессор». На домах повесили объявление, что компания Газпром межрегионгаз Воронеж» отключила подачу теплоносителя в снабжающую микрорайон котельную ТСО «Святогор». Ни в той, ни в другой организации комментариев по ситуации не дают.

Отдуваться за устроивших такое безобразие коммерческих организаций пришлось профильным специалистам городской администрации. Вот что сообщили в мэрии по поводу этого ЧП:

- В управлении ЖКХ (УЖКХ), зная о существенном росте задолженности «Святогора» перед «Газпромом», неоднократно проводили переговоры и совещания. Во время них указывали на необходимость со стороны «Святогора» обеспечить устойчивую динамику погашения задолженности. А сотрудников отделения «Газпрома» убеждали строго учитывать требования законодательства при рассмотрении вопроса об отключении горячей воды. На данный момент на площадке УЖКХ решается вопрос о смене оператора котельной. И, естественно, о восстановлении подачи горячей воды. По факту ее отключения материалы направили в прокуратуру Воронежа.