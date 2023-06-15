В Воронежской области в столкновении «Тойоты» и «Опеля» пострадал 40-летний мужчина

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 14 июня, примерно в 16:25 у дома № 244 по улице Дорожной в Бутурлиновке, 40-летний местный житель, управляя «Тойотой Камри» потерял управление над автомобилем из-за ухудшившегося самочувствия. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В итоге «Тойота» нарушила боковой интервал и столкнулась с «Опелем Корса» под управлением 57-летней местной жительницы, после чего вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне в массовой аварии с пятью машинами на Антонова-Овсеенко в Воронеже пострадали двое.