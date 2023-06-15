В Воронеже умер известный архитектор Игорь Целярицкий

Игорь Целярицкий. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Умер член Союза архитекторов России Игорь Целярицкий. Игорь Эрастович совсем немного не дожил до 66 лет.

Игорь Целярицкий родился 9 августа 1957 года в Воронеже. Он пошел по стопам своей мамы – известного архитектора Людмилы Борисовны Целярицкой. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт. Затем более двадцати лет работал ведущим архитектором в институте «Воронежгражданпроект», преподавал на кафедре градостроительства ВГТУ. После выхода на пенсию активно продолжал архитектурную деятельность.

Игорь Целярицкий — автор целого ряда значимых проектов в Воронеже и области, участник и лауреат многочисленных архитектурных конкурсов. Он участвовал в проектировании жилых домов, торговых и спортивных объектов. Игоря Эрастовича был членом Союза архитекторов России более тридцати лет.

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Воронежской области Александр Гусев и коллеги Игоря Эрастовича из Союза архитекторов.