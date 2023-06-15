В Воронеже закрыли на десять суток азиатское кафе за антисанитарию

В суде кафе наказали, но срок его закрытия был далек от максимального. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Центральном районном суде приняли решение закрыть на десять суток кафе «Азия MIX», расположенное на улице Ленина, 43. Служители Фемиды вынесли вердикт на основании рассмотрения материалов проверки Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора во время внеплановой проверки обнаружили в кафе нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Каких конкретно, не сообщают. Однако информируют, что эти нарушения могли привести к пищевым отравлениям и кишечным заболеваниям.

Максимальное наказание в таких случаях – закрытие заведения на 90 суток. Так как в итоге вердикт суда оказался в девять раз мягче, можно предположить, что нарушения были не такими уж страшными. Обычно в таких случаях заведение могут открыть и раньше, если его сотрудники представят доказательства, что все безобразия уже устранили.