Появилось видео всех голов воронежского «Факела» в первом сезоне в Премьер-лиге

Ираклий Квеквескири забивает в ворота «Локомотива» один из самых эффектных голов сезона. Фото: кадр с видео

На странице «Факела» ВКонтакте появилось видео всех голов команды в первом сезоне в Премьер-лиге. Для новичка наш клуб показал очень неплохую результативность – 36 мячей. Это больше гола за матч.

Среди голов особенно можно выделить те, которые были забиты в первом победном матче «Факела» против «Локомотива». Евгений Морозов после долгого жонглирования мячом в воздухе партнерами головой отправил его в ворота. А Ираклий Квеквескири вообще забил редкий гол. Он как нож сквозь масло прошел через двух игроков «Локомотива», хитро пробросив мяч, а потом точно пробил мимо вратаря.

А как можно забыть два могучих выстрела того же Квеквескири, которые спасли матч в Воронеже против «Краснодара», превратив счет 1:3 в 3:3!

Красивыми получились и оба гола в дебютном матче Вадима Евсеева на выезде против «Ростова». Очень хорош был и удар с лета Романа Акбашева и кивок головой Хызыра Аппаева, завершивший классную комбинацию.

А еще было немало голов после оригинального розыгрыша «стандартов». Одним словом, есть что посмотреть болельщикам в ожидании нового сезона. А он уже не за горами – старт намечен на 23 июля.