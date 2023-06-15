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НовостиСпорт15 июня 2023 6:33

Появилось видео всех голов воронежского «Факела» в первом сезоне в Премьер-лиге

Их было 36, некоторые из них получились не только красивыми, но и оригинальными
Юрий КОЗЛОВ
Ираклий Квеквескири забивает в ворота «Локомотива» один из самых эффектных голов сезона.

Ираклий Квеквескири забивает в ворота «Локомотива» один из самых эффектных голов сезона.

Фото: кадр с видео

На странице «Факела» ВКонтакте появилось видео всех голов команды в первом сезоне в Премьер-лиге. Для новичка наш клуб показал очень неплохую результативность – 36 мячей. Это больше гола за матч.

Среди голов особенно можно выделить те, которые были забиты в первом победном матче «Факела» против «Локомотива». Евгений Морозов после долгого жонглирования мячом в воздухе партнерами головой отправил его в ворота. А Ираклий Квеквескири вообще забил редкий гол. Он как нож сквозь масло прошел через двух игроков «Локомотива», хитро пробросив мяч, а потом точно пробил мимо вратаря.

А как можно забыть два могучих выстрела того же Квеквескири, которые спасли матч в Воронеже против «Краснодара», превратив счет 1:3 в 3:3!

Красивыми получились и оба гола в дебютном матче Вадима Евсеева на выезде против «Ростова». Очень хорош был и удар с лета Романа Акбашева и кивок головой Хызыра Аппаева, завершивший классную комбинацию.

А еще было немало голов после оригинального розыгрыша «стандартов». Одним словом, есть что посмотреть болельщикам в ожидании нового сезона. А он уже не за горами – старт намечен на 23 июля.