В райцентре Воронежской области сгорели «электронные мозги» офиса

Благодаря быстрому тушению пожаров в Острогожске и в поселке Подгоренский на них сгорели вещи, а не люди. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в среду, 14 июня, в двух районах Воронежской области случились два пожара, на которых огонь повредил технические устройства.

Около пяти часов вечера в Острогожске в трехэтажном доме № 150 по улице Октябрьской загорелся кабинет в офисе. ЧП ликвидировали 12 сотрудников МЧС, приехавших на трех пожарных машинах. Огонь погасили в 17.09. Пламя уничтожило серверный ящик на площади 1 квадратный метр.

А в 22.10 в дежурную часть Подгоренского района сообщили о пожаре в пригороде пгт. Подгоренский – в доме № 11 поселка Цемзавода. Там в кухне 3х2м трехкомнатной квартиры вспыхнул холодильник. На место ЧП приезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь они потушили в 22.20. Пламя успело повредить холодильник на площади 1,5 квадратных метра.

На обоих пожарах обошлось без пострадавших.