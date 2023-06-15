В воронежских школах появится новый урок

Школьникам предстоит с нового учебного года всерьез заняться профориентацией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах России, в том числе и в Воронежской области, с 1 сентября 2023 года появится новый урок. На нем будет сделан акцент на профориентацию учеников. Называться он будет «Моя Россия – новые горизонты». Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме.

- В ходе нового урока ученикам будут рассказывать о наиболее значимых производствах, которые существуют в стране. Его задача - открыть ребятам не только мир блогеров, но и красивый мир рабочих профессий, - сообщил директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Новый урок будут проводить по четвергам каждую неделю.