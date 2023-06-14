В Воронеже ловкий «подломщик» купюр обманул горожан на 30 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Ловкого афериста задержали оперативники в Воронеже. Мужчина мошенничал, «подламывая» купюры. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в ГУ МВД по региону.

Там пояснили, что с начала июня в полицию поступило уже несколько заявлений. Люди жаловались, что их обманул незнакомец, который просил обменять его мелкие купюры на более крупные.

Однако после этого воронежцы не досчитывались денег, хотя обмен происходил прямо у них на глазах. Пересчитывая деньги, аферист отвлекал жертву разговорами, а в это время совершал так называемый «подлом» купюр, особым образом сгибая их, так, чтобы часть денег осталась у него в руке». Стражи порядка выявили причастность подозреваемого к трем таким мошенничествам. Ущерб всем потерпевшим составил больше 30 тысяч рублей.