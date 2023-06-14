Воронежец ответит в суде за создание нарколаборатории в гараже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В суд передали уголовное дело, фигурантом которого стал 38-летний житель Воронежа. Мужчина обвиняется в незаконном производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона 14 июня.

По версии следствия, с июля по декабрь 2022 года мужчина и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, арендовали гараж в Левобережном районе. Там они оборудовали лабораторию по производству наркотического средства – мефедрона.

Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Воронежской области. Силовики изъяли наркотические средства в особо крупном размере – более 5 кг. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Воронежский областной суд.